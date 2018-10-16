Француженка Олександра Дам’єн отримала 2 роки тюрми за те, що прикинулася жертвою теракту в Парижі 2015 року. Вона отримувала державні пільги та фінансову допомогу.

Про це пише lemonde.

33-річна парижанка проведе у в’язниці 6 місяців, після чого зможе вийти за умовно-достроковим.

На суді жінка розплакалася, визнала себе винною і заявила, що повністю кається. Адвокат француженки додав, що вважає вирок розумним і справедливим, так як прокурор просив для неї 18 місяців обов’язкового ув’язнення без можливості вийти з УДО.

У 2015 році Дам’єн заявила, що перебувала біля кафе карійон, коли на нього напали терористи. Вона вступила в асоціацію постраждалих Життя для Парижа і отримала 20 тисяч євро від Гарантійного фонду жертв тероризму (FGTI).

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В якості доказів парижанка показала шрам на руці від удару автоматом, також вона взяла участь у символічній фотосесії жертв теракту.

У 2016 році кілька учасників асоціації Життя для Парижа звернулися в поліцію з підозрами щодо Дамьен. Вони розповіли, що дівчини не було в районі Карійона в день теракту, зате вона роздавала інтерв’ю і фотографувалася біля кафе з іншими жертвами наступні кілька днів. А шрам, нібито отриманий від удару автоматом, насправді був травмою від занять кайтсерфінгом.

Нагадаємо, ввечері 13 листопада 2015 року у Парижі сталася серія терактів. Через напади загинули щонайменше 153 людини.

На ранок суботи, 14 листопада, поліція Франції повідомила про знищення всіх терористів. За даними поліцейських, всього загинуло вісім терористів. Сім з них – від самогубних вибухів.

Фото: Capital.