Лауреатом Букерівської премії 2018 стала ірландська письменниця Анна Бернс.

Лауреатом Букерівської премії 2018 стала письменниця Анна Бернс з Північної Ірландії. Вона отримала її за роман Молочник, який написаний від імені 18-річної дівчини, повідомляється на сайті премії.

– Ніхто з нас ніколи раніше не читав нічого подібного. Абсолютно своєрідний стиль Анни Бернс кидає виклик повсякденному мисленню і формі у дивовижній і захоплюючій прозі. Це пронизана гумором історія про жорстокість, сексуальне посягання та опор, – розповів голова журі Кваме Ентоні Аппіа.

Молочник став четвертою книгою письменниці з Белфаста.

Читайте: Що почитати у відпустці: 10 найцікавіших книг і рейтинг творів від ведучих ICTV

До слова, письменниця Джоан Роулінг розповіла, що хоче написати книгу для дітей.

Фото: Man Booker Prize