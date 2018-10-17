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Букерівську премію 2018 отримала письменниця Анна Бернс

Лауреатом Букерівської премії 2018 стала ірландська письменниця Анна Бернс.

Анна Бернс

Лауреатом Букерівської премії 2018 стала письменниця Анна Бернс з Північної Ірландії. Вона отримала її за роман Молочник, який написаний від імені 18-річної дівчини, повідомляється на сайті премії.

– Ніхто з нас ніколи раніше не читав нічого подібного. Абсолютно своєрідний стиль Анни Бернс кидає виклик повсякденному мисленню і формі у дивовижній і захоплюючій прозі. Це пронизана гумором історія про жорстокість, сексуальне посягання та опор, – розповів голова журі Кваме Ентоні Аппіа.

Молочник став четвертою книгою письменниці з Белфаста.

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До слова, письменниця Джоан Роулінг розповіла, що хоче написати книгу для дітей.

Фото: Man Booker Prize

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