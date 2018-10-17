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Чи можна їсти кулінарію з супермаркетів: що приховують та як дурять покупців

Пиріжки, піца, салати, кури гриль та звичні котлети з гарнірами. Кулінарні відділи магазинів – справжня Мекка для тих, хто лінується куховарити вдома.

Під час кожної перевірки Державної продспоживслужби, порушення виявляють у 95-ти зі 100 випадків. Найчастіше йдеться про банальну антисанітарію.

Фуд-корт одного зі столичних торговельних центрів. Клієнтці після обіду закортіло зазирнути, що у неї на таці. А там були таргани і личинки.

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Жорстка вимога до медогляду персоналу в реальному житті інколи не є обов’язковою.

Пускати в переробку м’ясо чи ковбасу, які втратили товарний вигляд – справа нормальна. Але ж часто йдеться про відверто зіпсовану сировину. Іноді продавці вдаються до реставрації прострочених страв.

Аби не потрапити в халепу, просто питайте у продавців декларацію про якість. От вам і іспит на якість страви. Дадуть – можна сміливо купувати.

Загалом фахівці не радять купувати продукти, що не пройшли термічної обробки, і які неможливо хоча б підігріти вдома. І, звісно, звертайте увагу на вигляд товару.

Лише на сальмонельоз в Україні цього річ захворіли 125 людей. Загальна ж кількість постраждалих сягає десятків тисяч.

До слова, їжа, що нас вбиває: м’ясо з сальмонелою та йогурт зі стафілококом.

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