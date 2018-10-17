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Глобальний збій на YouTube підняв трафік Pornhub

Масовий технічний збій у роботі відеохостингу YouTube підняв трафік найбільшого порносайту PornHub.

Зокрема, під час відключення YouTube перегляди сервісу для дорослих Pornhub 16 жовтня приблизно о 21.00 зросли на 12%, повідомляє Mashable.

А о десятій годині вечора трафік Pornhub виріс вже на рекордний 21%.

Однак він так само різко впав після відновлення роботи YouTube.

Читайте: Маскується під Google Play: у мережі з’явився небезпечний троян

Раніше повідомлялося, що відеохостинг YouTube відновив роботу після масового збою, який спостерігався вночі 17 жовтня.

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