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Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня

У цілому день, скоріше, несприятливий для більшості справ.

Гороскоп

Гороскоп на сьогодні, 17 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Може спостерігатися агресивність, невдоволення, конфліктність – все це не принесе задоволення, навіть якщо піддатися імпульсу.

Сонце змінює знак і у найближчий місяць буде перебувати у своєму найслабкішому становищі. У цей період бажано приділяти увагу здоров’ю трохи більше, ніж звикли: давати додатковий відпочинок очам, уважно ставитися до хребта. Питання з тиском і роботою серця можуть загостритися. Бажано зважено ставитися до їжі. Добре порадувати себе яскравими фарбами, теплими процедурами будь-якого плану – навіть зігріваючий теплий чай стане у нагоді. Варто час від часу себе балувати для настрою.

Сьогодні сприятливо провести прибирання приміщення і будь-якого простору, будь то робочий стіл в офісі або поштова скринька на комп’ютері. Добре займатися навчанням і самоосвітою. Для конфронтації з начальством час не найкращий – навпаки, рекомендується надати виключно повагу.

Несприятливо: надягання нового одягу і прикрас, підстригання нігтів, початок поїздок і подорожей, брати і давати гроші у борг.

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Нагадаємо, гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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