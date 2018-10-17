Відеохостинг YouTube відновив роботу після масового збою, який спостерігався вночі 17 жовтня.

17 жовтня по всьому світу спостерігався масовий технічний збій у роботі популярного відеохостингу YouTube. Пізніше несправності вдалося усунути.

– Ми повернулися. Спасибі всім за ваше терпіння. Якщо ви продовжуєте відчувати проблеми, будь ласка, дайте нам знати, – розповіли в YouTube.

Раніше в середу користувачі повідомили про збої в роботі сайту і мобільного додатку YouTube. За даними Downdetector, скарги почали надходити близько 4.00 за Києвом, 44% з них стосувалися перегляду відео, ще 37% – несправностей у роботі сайту, а ще в 17% йшлося про проблеми з авторизацією, пише РБК.

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При цьому число скарг на піку перевищило 3,8 тис. Проблеми спостерігалися в Україні, США, Японії, Великій Британії, Франції, Бразилії та багатьох інших країнах.

Як повідомлялося, YouTube оприлюднив список найпопулярніших пісень літа, що минає.