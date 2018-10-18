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Apple готує ще одну презентацію 2018: що покаже і коли

Компанія Apple розіслала запрошення на презентацію нової продукції, яка відбудеться 30 жовтня у Нью-Йорку.

Зокрема, очікується, що Apple представить оновлений iPad Pro і оновлене покоління MacBook Air та Mac Mini, повідомляє theverge.com.

Читайте: Альтернатива iPhone: як витратити $1000 і не прогадати

До слова, 12 вересня відбулася презентація нових iPhone від Apple.

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