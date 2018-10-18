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Гороскоп на сьогодні, 18 жовтня

Сьогодні бажано не приймати ніяких важливих рішень.

Гороскоп на сьогодні, 18 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

У другій половині дня, після 13.00, можна планувати нові починання.

Сьогодні краще виключити будь-які агресивні, сумнівні заходи.

При цьому день підходить для консультування – простір може дати відповідь на запит, якщо бути відкритим і прислухатися до оточуючих.

Сприятливо після 13.00: стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

Читайте: Як досягти успіху – секрети для кожного знака зодіаку

Нагадаємо, гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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