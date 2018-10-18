Звідки в Києві смог і наскільки він небезпечний? Аналітики розповіли, як вирішити проблему із забрудненням повітря.

Аби зробити висновки про небезпеку смогу в Києві фахівці Аналітичного центру CEDOS ознайомилися з даними Держстату й Гідромедцентру.

Дослідження показало, що рівень забруднення повітря у Києві перевищує гранично допустимі рівні.

Зокрема у 2016 році були постійно перевищені концентрації діоксиду азоту, формальдегіду та оксиду азоту.

Також час від часу фіксували перевищення концентрації завислих речовин, оксиду вуглецю та фенолу.

Основним джерелом забруднення залишаються автомобілі – 78% викидів у 2015 році.

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Аналітики переконують, організація і методологія моніторингу забруднення повітря в Україні не відповідають стандартам ЄС.

Зокрема не моніторять завислі частинки ТЧ10 і ТЧ2.5 і низку агресивних речовин – озон, бензен, миш’як і ртуть.

Більш того, немає даних про забруднення на всій території країни. Вся наявна інформація актуальна лише для точок, де проводять виміри.

Моніторинг проводять максимум 4 рази на добу, а гігієнічні нормативи давно застаріли.

Через забруднення повітря фіксують 240-1900 додаткових випадків раку на 1 млн осіб протягом середньої тривалості життя (70 років).

До слова, в Угоді про асоціацію з ЄС Україна зобов’язалася впровадити дві європейські директиви щодо якості повітря, які мають бути виконані до кінця 2019 року.

На думку аналітиків, варто обмежувати користування бензиновими, дизельними та газовими автомобілями для поїздок по місту, а також переходити на поновлювальні джерела енергії.

Крім того, потрібно привести систему моніторингу якості повітря у відповідність зі стандартами ЄС.

Раніше вчені назвали найбільш вразливі для посух регіони планети.

Фото: trekandshoot/Dreamstime