Житло в Амстердамі коштує дуже дорого, адже країна невелика, і місця для нових забудов мало.

Квадратний метр в Амстердамі обійдеться в середньому майже у 4,5 тис. євро, у Києві вчетверо менше – 1,5 тис. євро, йдеться у сюжеті Ранку у великому місті.

Як купити квартиру в Амстердамі?

Купити квартиру в Амстердамі набагато простіше, ніж Києві. Тут діють дуже вигідні умови іпотечного кредитування. Відсотки незначні, тож дозволити собі придбати житло можуть майже всі офіційно влаштовані на роботу нідерландці та гості країни.

У Нідерландах встановлені історичні мінімуми відсоткових ставок за іпотечними кредитами 1,5-2%. Оформити кредит можна на термін від 10 до 30 років. Якщо немає накопичень – можна без першого внеску.

В Україні перший внесок – обов’язкова умова кредитування. А іпотеку можна оформити під 20-25% річних. Тому до кінця терміну доведеться повернути банку повну вартість квартири, та ще три рази по стільки ж.

Температура в оселях нідерландців

Взимку в квартирах досить прохолодно – 18-20 градусів. Просто нідерландці економлять на опаленні. Вночі та вдень, коли всі на роботі, його прикручують.

В Україні не всі квартири та будинки оснащені подібним термостатом.

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Будинки на воді

А ще в Амстердамі є будиночки на воді – так звані хаусботи. Таких у столиці Нідерландів 2,5 тисячі. Винайняти хаусбот на добу коштує трохи менше 100 євро.

90% усіх будинків на воді – це власноруч перероблені човни, що дуже приваблює туристів.

При цьому багато нідерландців переїжджають з суші жити на воду, бо землі для будівництва не вистачає, а каналів вдосталь. До того ж Голландія рівнинна країна – на 4 метра нижче рівня моря, тому в умовах глобального потепління життя на воді більш безпечне.

До слова, влада Амстердама хоче заборонити оренду житла через онлайн-сервіс Airbnb у жвавих районах міста і підняти туристичний податок.