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Гороскоп на сьогодні, 19 жовтня

Сьогодні будь-які починання увінчаються успіхом.

Гороскоп на сьогодні, 19 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Загалом день сприятливий для багатьох матеріальних справ: можна відкривати банківські рахунки і робити вклади.

Зірки також радять зайнятися благодійністю, а також оновити свій гардероб.

Святкові заходи, соціальні контакти, садівництво – все сьогодні буде вдаватися.

Несприятливо: підстригання нігтів.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

Читайте: Як досягти успіху – секрети для кожного знака зодіаку

Нагадаємо, гороскоп на жовтень для всіх знаків зодіаку.

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