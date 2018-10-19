Ми перетнули екватор осені, але це зовсім не означає, що теплих миттєвостей і вражень має стати менше. Факти ICTV пропонують кілька цікавих подій, які очікують Київ цими вихідними. Серед них напевно знайдеться те, що припаде до смаку саме вам, зробивши відпочинок після робочого тижня незабутнім.

Кияни зможуть потрапити на презентацію нового альбому The HARDKISS.

На цих вихідних пройдуть довгоочікувані вечірки Слава рейву! і РАЙОН #1 Block Party на Рейтарській вулиці.

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Також на ВДНГ Кураж Базар відзначить свій День народження в стилі 90-х.

Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва в цей вікенд.

The HARDKISS: Залізна ластівка

Фото: Facebook

Палац Спорту



19 жовтня, 19.00

Вартість квитків: 700-3000 грн

Придбати квитки можна тут

19 вересня вийшов третій альбом гурту HARDKISS Залізна ластівка, а рівно за місяць у київському Палаці Спорту відбудеться його презентація.

У новому релізі гурт полишає свої англомовні традиції і переважну кількість пісень Юлія Саніна співає українською. Звук також набув змін, ввібравши більше електронного звучання.

Минулого разу HARDKISS у столиці зібрав 11 000 глядачів протягом двох днів. Зараз музиканти обіцяють багато нового та яскравого, а крім самого альбому слід чекати на переосмислення старих та улюблених пісень.

Діма Коляденко, Король повертається!

Фото: freedomhall.kiev.ua

Freedom Hall

19 жовтня, 20.00

Вартість квитків: 350-1000 грн

Придбати квитки можна тут

Відомий хореограф, співак та шоумен Дмитро Коляденко повертається, щоб потішити своїх шанувальників новою програмою. Звичайно, робити він це збирається як завжди: із сяйвом та блиском, із жартами, танцями та веселощами.

Для його бурлескних шоу, як і для бурлеску загалом, важливішим за зміст є видовище, і Коляденко дійсно може майстерно його створити, подарувавши публіці безліч позитивних вражень.

Слава рейву!

Фото: Facebook

Кіно-павильон

19 жовтня, 21.00

Вартість квитків: 650-1100 грн

Придбати квитки можно тут

Останні кілька років зробили Київ однією зі світових столиць рейву. Танці під електронну музику all night long набули нечуваної популярності серед молоді, з’явились яскраві постаті у вітчизняному діджеїнгу, а клубів і вечірок стало в рази більше. Електронні івенти набувають все більшого розмаху, що виражається як у масштабах заходів так і в кількості зіркових привозів. Заявити про свою вечірку як про щось круте і варте уваги стає дедалі важче, проте організатори Слава рейву! доклали зусиль, щоб їх заяву було почуто, запросивши двох беззаперечних зірок світової електронної сцени — Vitalic та Олівера Хантеманна.

День Народження Кураж Базар Flashback 90’s

Фото: Facebook

ВДНГ

20 жовтня, 11.00

Вартість квитків: 100 грн

Придбати квитки можно тут

Цього місяця Кураж Базар відзначатиме свій день народження і з такої нагоди влаштує вечірку в стилі 90-х на ВДНГ, де фестиваль пройде вдруге. Кураж Базар планує зібрати зірок 90-х, влаштувати спекотні танці на території А, організувати інстаплейси родом з юності, відкрити кінотеатр з улюбленими серіалами 90-х і воскресити легендарну київську вечірку Timoteka.

Благодійна мета фестивалю цього разу – спільний проект допомоги музичним школам України спільно з Іваном Дорном та лейблом Masterskaya.

РАЙОН #1 Block Party Осінній

Фото: kyivmaps

Вул. Рейтарська

20 жовтня, 12.00

Вхід вільний

Перша вечірка Район #1 Block Party на Рейтарській цього літа зібрала кілька тисяч людей. Тому в жовтні жителі вулиці знову влаштують захід з поп-ап сторами, фудкортом, виставками та активностями, виручка від якого піде на благоустрій вулиці.

Друга вечірка приверне ще більше учасників, крім закладів і магазинів, які робили першу Block Party: кафе ZigZag і Каштан, шоуруми Syndicate і Riot Division, галерея Дукат і барбер-шоп Chop-Chop Ukraine.

Раніше Факти ICTV підготували перелік заходів жовтня, які безумовно варті уваги.