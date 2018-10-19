У листопаді погода буде холодною та з опадами у вигляді дощу і мокрого снігу. Різких потеплінь не очікується.

Чим ближче до грудня, тим нижче буде опускатися температура повітря, повідомляє Метеопрог.

Вже до кінця жовтня, на День всіх святих, нас чекає похолодання. Така погодна тенденція збережеться і на початку листопада. Прогнозована температура повітря опуститься до +3…+5 градусів та +9…+10ºС вдень.

Читайте: Похолодання і дощі. Якою буде погода на вихідні (КАРТА)

В кінці місяця ми відчуємо перші заморозки, не виключені також опади у вигляді мокрого снігу. Перші два тижні температура триматиметься в межах +4…+10ºС. З кожним днем буде ставати все холодніше.

В останній тиждень листопада, стовпчики термометрів показуватимуть +3…+4ºС вдень, нічна температура повітря коливатиметься в межах -1…+1ºС.

Раніше синоптики розповіли, коли закінчиться бабине літо.

Фото: unsplash.