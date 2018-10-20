Колишній віце-прем’єр-міністр Великої Британії Нік Клегг призначений менеджером відділу зв’язків із громадськістю компанії Facebook.

Соцмережа Facebook Inc (FB.O) найняла британського екс-віце-прем’єра Ніка Клегга, який очолить відділ глобальних комунікацій, повідомляє Reuters.

Відзначається, що таким чином Клегг став найвищим за рангом європейським політиком, який коли-небудь займав провідну посаду в Силіконовій долині.

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Нік Клегг – лідер ліберальних демократів з 2007 по 2015 роки, колишній віце-прем’єр-міністр Великобританії. Він втратив своє місце в парламенті Великобританії на виборах у минулому році.

До речі, британець має українське коріння. Клегг походить з відомого роду Закревських, у яких було родовий маєток у Березовый Рудці Полтавської області.

Фото: Nick Clegg