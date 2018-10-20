Факти ICTV зібрали найбільш моторошніші та найстильніші образи, які можуть прикрасити вечірку на Хелловін.

Ідеї костюмів на Хелловін підібрати і реалізувати не так складно, як може здатися спочатку.

У середньому покупка костюма обійдеться від 800 грн до 3 тис. грн, а оренда – від 70 грн до 800 грн. Ціни на аксесуари коливаються від 30 грн до 500 грн. Один з найпопулярніших атрибутів – штучна кров коштує близько 150 грн за 100 мл. Якщо вам захочеться професійний грим, то майстру доведеться викласти від 500 до 1,5 тис. грн.

Костюми та аксесуари краще замовити вже зараз. На багатьох сайтах ще торішні ціни і діють знижки.

Вампір

Це один з найпопулярніших костюмів на Хелловін. Щоб у цьому році виглядати стильним вампіром, відмовтеся від надлишку вишивки і мережив. Досить підібрати гарне чорне плаття і зробити кривавий макіяж. Костюм може бути сексуальним, але не вульгарним.

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Також доповнити образ допоможуть колготи в сіточку, бутафорські ікла, готичні прикраси, довгі рукавички і кольорові лінзи. Не забудьте запастися бутафорською кров’ю.





Топ-5 ідей костюмів на Хелловін 2018 / 3 фотографии

Гра престолів

Герої серіалу зараз знаходяться на піку популярності і мають багато фанатів, які захотять перевтілитися в персонажів. Костюми можна замовити в інтернеті або зшити самостійно.







Топ-5 ідей костюмів на Хелловін 2018 / 4 фотографии

Відьма

Головує зазвичай над усією нечистю саме відьма. Зробити подібний костюм з того, що є під рукою найпростіше. Чорна сукня, яку можна доповнити корсетом, капелюхом та аксесуарами: павутина, павуки, кажани, черв’яки.





Топ-5 ідей костюмів на Хелловін 2018 / 3 фотографии

Супергерої

Також одними з найулюбленіших персонажів для Хелловіна є герої Marvel і DC. Такі костюми доведеться брати напрокат або купувати.







Топ-5 ідей костюмів на Хелловін 2018 / 4 фотографии

Зомбі

Мабуть, найпростіший костюм. Дістаємо старий, порваний одяг, малюємо синці під очима і все! Можете також створити незвичайний макіяж. На роль аксесуарів підійдуть бутафорські людські частини тіла і кров.





Топ-5 ідей костюмів на Хелловін 2018 / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що не можна робити на Хелловін.

Фото: unsplash, vikatoriia.a, theblackmetalbarbie,

byjeannine, peachtsuri, reza_cosplay, dakota_marina