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Вчені виявили небезпечну складову у харчовій солі

Вчені знайшли у багатьох зразках харчової солі мікропластик.

Сіль

Дослідники з Національного університету Инчхона виявили мікропластик у зразках харчової солі, повідомляє RG.ru.

– Сіль, яку вивчили фахівці, була вироблена у 16 країнах світу. Серед зразків також були присутні кам’яна (хлорид з галіту) і морська сіль. В останній знайшли найбільше сторонніх мікрочастинок – 1674 на кілограм, – йдеться у повідомленні.

За словами вчених, найбільш забрудненою виявилася азіатська сіль.

Читайте: Змінили ДНК до народження: вчені навчилися рятувати від вроджених хвороб

До слова, вченим вдалося розробити спеціальну вакцину від куріння.

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