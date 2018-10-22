Гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на листопад склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Скористайтеся нинішніми можливостями і йдіть у бій. Дії врешті-решт приведуть вас до успіху, принесуть визнання таланту. Не втрачайте нагоди продемонструвати свої принципи, цілісність і відданість справі. Успіх можливий для тих, хто не сидить склавши руки. Вам необхідно розширювати своє коло спілкування, щоб залучити ті можливості, яких ви прагнете.

Зараз не час демонструвати гордовитість і агресивність. Не слід даремно витрачати сили, намагаючись змусити інших людей змінити свою думку, не варто відкидати їх погляди, як негідні уваги – до ваших слів все одно ніхто не прислухається. Можна скористатися цим несприятливим періодом, щоб навчитися всього, чого тільки вдасться. Якщо ж ви не у змозі ефективно працювати у ситуації, що склалася або з конкретними людьми, задовольняйтеся неспішною самостійною роботою.

Гороскоп для Тельців

Напружений період, особливо це стосується спілкування з людьми. Успіх може бути недосяжним і через агресивні або поспішні дії. Знайшовши спосіб приборкати ці схильності і знайти у собі рішучість і терпіння, ви досягнете більшого, ніж очікували.

У цей період не варто потрапляти у становище, де успіх залежатиме від вашої популярності і ставлення оточуючих. Якщо займете якийсь керівний пост, очікуйте загального невдоволення і навіть відкритої опозиції.

Гороскоп для Близнюків

Жовтень – вдалий місяць. Вам буде везти в усьому, а обставини складатися найкращим чином. Отримані вами звістки і інформація можуть значно поліпшити ваш особистий імідж і репутацію у цей період. Навколишні прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки, схвалення на вашу адресу буде безсумнівним, і його слід домагатися.

Це вдалий час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі у ділових угодах або початку подорожі. Ви відчуєте себе впевненіше і будете переконані, що ваші зусилля не пропадуть дарма. Самореклама виявиться дуже ефективною, як і спроби повернути собі на користь чужі зусилля. Крім того, ваші фізичні зусилля отримають визнання або допоможуть вам досягти впливу. Головний запобіжний захід – не брати занадто багато справ одночасно і не ставати надмірно самовпевненим.

Гороскоп для Раків

Перша половина місяця – напружений період, успіх залежить від вашої здатності і бажання протистояти чужим вимогам. Можливо, ви потрапите у ситуацію, яка змусить вас засумніватися у своїй правоті чи майбутньому успіху нинішньої роботи. Однак ви здатні досягти і досягнете поставленої мети, якщо зумієте подолати роздратування і розчарування. У цей період цілком вірогідні стреси, пов’язані з отриманням інформації, ідеями або спілкуванням.

Після 23 жовтня для вас починається більш сприятливий період, забудьте про соціальні проблеми і зосередьтеся на своїх очікуваннях. Отримані вами звістки і інформація, будуть для вас дуже корисні. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками. Ситуації і взаємини, напевно, дадуть вам привід пишатися собою. Можливо, просування по кар’єрних сходах.

Гороскоп для Левів

У першу половину місяця ви будете відчувати підтримку від оточуючих. Це шанс продемонструвати свої можливості. Однак життєва сила і ентузіазм будуть швидко зникати, взаємини з чоловіками можуть стати напруженими – можливо, у результаті занадто гострої конкуренції. Терпіння допоможе подолати всі перешкоди і успішно здійснити задумане.

Після 23 жовтня ви ймовірно потрапите у ситуацію, яка змусить засумніватися у собі. У вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими з приводу різних суджень. Тому слід зрозуміло і тактовно роз’яснити свою позицію, даючи при цьому зрозуміти оточуючим, що ви визнаєте їхнє право на власну думку.

Гороскоп для Дів

Спокійний для вас місяць. Ймовірно, у вас з’явиться шанс посісти місце керівника, коли мова зайде про співпрацю і підтримку партнера або інших союзників. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище у суспільстві або досягти іншого особистого успіху. Обставини дозволять задовольнити власні амбіції, відчути новий приплив життєвої енергії. Готовність допомагати ближнім і великодушність сприятливо позначаться на вашій репутації, навколишні допоможуть вам у досягненні цілей.

Гороскоп для Терезів

Жовтень – сприятливий місяць. Зараз ви більш щасливі ніж зазвичай, це новий життєвий етап. Скористайтеся потенціалом цього періоду, починайте проекти, домовляйтеся про співпрацю, просувайтеся до наміченої мети.

Не варто зараз зациклюватися на минулих невдачах і проблемах, краще сфокусуйтеся на планах. У цей період існує можливість знайти рівновагу, якщо вона була втрачена у минулому. Ви відчуєте себе впевненіше і будете переконані, що ваші зусилля не пропадуть дарма. У свою чергу ця позиція приверне до вас потрібних людей і успіх, якого ви домагаєтеся. Ваші старання можуть помітити важливі люди, ви можете знайти покровителів в їх особі.

Якщо вам властива пасивність, навряд чи цей період принесе успіх. Якщо пощастить – вашу роботу виконають інші, але це не принесе вам перемоги.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період ви будете загострено сприймати критику. У той же час висока самооцінка і сила волі спонукатимуть вас до самовираження у найпозитивнішому сенсі.

Зосередьтеся на своїх інтелектуальних прагненнях і самореалізації. Це може допомогти досягти більш високих цілей. Партнери та інші союзники зможуть надати вам підтримку, а ви у свою чергу побажаєте внести свій вклад у спільне підприємство.

У цей час романтика і пристрасні відносини стануть невід’ємною частиною вашого життя.

До негативних аспектів цього періоду відносяться надмірна поблажливість до своїх слабкостей і посилена гонитва за задоволеннями.

Гороскоп для Стрільців

Скористайтеся нинішніми можливостями і дійте. Це приведе вас до успіху і принесе визнання. Не втрачайте нагоди продемонструвати відвагу, цілісність і відданість. Люто відстоюйте свої принципи.

Обставини дозволять досягти бажаного, відчути новий приплив життєвої енергії. Готовність допомагати ближнім і великодушність, сприятливо позначаться на вашій репутації. У вас з’являться покровителі і помічники, не втрачайте шанс продемонструвати свої найкращі якості і озвучити свої побажання.

Гороскоп для Козерогів

Перша половина місяця – досить напружений період. Успіх залежить від вашої здатності або бажання протистояти чужим вимогам, особливо вимогам представників влади. Можливо, ви потрапите у ситуацію, яка змусить вас засумніватися у тому, що ви робите. Однак стійте на своєму, проявляйте стриманість – і ви залишитеся на коні.

Після 23 жовтня настає більш вдалий період. У цей період прохання про послугу і допомогу будуть виконані. Ймовірно, у вас з’явиться шанс зайняти місце керівника, якщо мова зайде про співпрацю і підтримку партнера або інших союзників. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище у суспільстві або досягти іншого особистого успіху.

У цей період приходить нова, потрібна вам інформація, скориставшись якою, ви збільшите свої шанси на успіх. Не соромтеся просувати ідеї, але для цього ви повинні вірити в них.

Гороскоп для Водоліїв

Місяць насичений різноманітними подіями. У цей період вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов’язані з конкуренцією і ризиком. Ви цілком здатні і готові впоратися з цим. Але наслідками можуть стати перевтома, хвороби серця, травми голови.

У цей період цілком вірогідні стреси, пов’язані з отриманням інформації, ідеями або спілкуванням. Ті, хто дає вам інструкції або вказівки, можуть викликати у вас думку про посягання на вторгнення на вашу територію. Вийти переможцем з цієї ситуації допоможе терпіння.

Горскоп для Риб

Спокійний, сприятливий період. Все, що викликало у вас занепокоєння, тепер вас не турбує. А це у свою чергу притягує зовнішні сприятливі події. Ви відчуєте прилив життєвих сил і будете задоволені своїми вчинками, навколишні поставляться до вас з любов’ю і повагою.

У вас буде привід пишатися собою. Це чудовий час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням, для участі у ділових угодах або початку подорожі.

Можлива зустріч з людиною, яка відіграє значну роль у вашому житті. Це гарний час для встановлення партнерських та інших взаємин.