Сьогодні можна зайнятися творчими справами.

Гороскоп на сьогодні, 22 жовтня, публікує Telegram-канал AstroExpert.

Турбота про ближнього, прояв ніжності, підтримка та участь сьогодні можуть бути оцінені іншими і сприяють новому рівню взаємовідносин.

День добре підходить для тихої заспокійливої діяльності. Оскільки оточуючі можуть багато сприймати близько до серця, краще уникати контактів, спрямованих на з’ясування відносин.

Краще перенести на інший день справи, що вимагають швидких рішень.

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Сьогодні сприятливий час для садово-посадочних робіт і занять своїм здоров’ям.

Несприятливо брати і давати гроші в борг.

До слова, Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2018 для представників всіх знаків зодіаку.