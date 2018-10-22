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Перший сніг у Києві – синоптики назвали дату

У Київській області прогнозують дощ і сильний вітер у найближчі дні, місцями можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у столиці 24-25 жовтня очікується різка зміна погодних умов – дощі та пориви вітру до 15-20 м/с.

У Київській області 25 жовтня очікується дощ, місцями – з мокрим снігом.

Пам’ятайте, під час негоди потрібно:

  • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань надзвичайних ситуацій рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

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Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

Фото: MNStudio/Dreamstime.com

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