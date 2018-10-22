34-річний Принц Гаррі сказав, що хоче доньку.
Про це він розповів по дорозі в Сіднейську оперу, повідомляє E-News.
Уздовж траси, через яку пролягав шлях Принца Гаррі на урочисте відкриття Ігор Нескорених у Сіднеї, вишикувалися тисячі підданих, бажаючий вітати гостя королівських кровей. Одна з жінок в натовпі задала питання, яке давно всіх хвилює: “Ваша Високість, кого б ви хотіли – дочку або сина?!”
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– Сподіваюся, що народиться дочка! – вигукнув у відповідь Гаррі.
Раніше стало відомо, що дитина Меган Маркл і принца Гарріз’явиться на світ навесні 2019 року.
Фото: bigpicture.ru.
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