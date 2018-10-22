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У 44 виглядає на 18: актриса з Тайваню розкрила секрет молодості

Тайванська актриса Аліса Чіа, яка відома своєю моложавою зовнішністю, відзначила 44-річчя і розповіла, як зберегти молодість.

Її поради опублікувало видання Daily Mail.

Чіа відсвяткувала свій день народження в колі сім’ї: з 35-річним чоловіком і трьома дочками, старшій з яких 13 років, середній три роки, а молодшій — один.

– День народження — день, який всі жінки люблять і ненавидять, — написала вона у своєму акаунті в соціальній мережі Weibo і додала, що старша дочка привітала її з подвійним 22-річчям.

Коментатори захопилися її зовнішністю і відзначили, що вона виглядає “навіть не на 22 роки, а на 18 років”.
Актриса пояснила, що зберегти зовнішність їй допомогла повна відмова від алкоголю і вечірніх і нічних перекусів. Вона додала, що намагається уникати смаженої і гострої їжі. Крім того, Чіа завжди лягає спати рано, відкладає телефон за дві години до сну, постійно п’є теплу воду і займається спортом як мінімум двічі в тиждень.

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Найважливішим правилом вона назвала вміння розслаблятися.

– Існує багато способів висловити любов до себе. Переконайтеся, що у вас є час на масаж обличчя і стоп, а також дозволяйте собі відпочити, – розповіла вона.

Чіа популярна у Китаї і Південно-Східній Азії. З 16 років вона знімається в рекламних роликах, тайванських серіалах і китайських фільмах. Також вона веде телепередачі і співає.

Нагадаємо, сінгапурський фотограф і у минулому модель Чуандо Тан став популярним в Instagram, адже у свої 51 його тіло і обличчя виглядають максимум на 25 років.

Фото: vi.fanpop.com.

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