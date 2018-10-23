Бельгійська фотомодель Маріса Папен задерла спідницю і сфотографувалася в соборі Святої Софії в Стамбулі (Туреччина).

Про це повідомляє Mirror.

На фото, що з’явилося в мережі дівчина позує в чорній бурці біля входу в мечеть, демонструючи нижню частину повністю оголеного тіла.

Знімок зробив австралійський фотограф Джессі Уокер, який супроводжував модель під час її подорожі в Туреччину.

За словами моделі, щоб зробити цей кадр, їм з фотографом довелося відстояти у довгій черзі.

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– Якщо ви коли-небудь були в соборі Святої Софії, ви знаєте, що немає дня, коли б його не наводняли тисячі туристів. Ми дочекалися моменту, коли гід наблизився зі своєю групою, щоб всі могли нас бачити, – розповіла вона.

Перша фотографія не задовольнила фотографа, і вони повторили зйомку на наступний день.

Пара ледь не попалася поліцейським, які приїхали за ними в готель. На той момент модель і фотограф вже встигли покинути місто.

Раніше американський репер T. I. опублікував відео, в якому жінка, схожа на дружину президента США Меланію Трамп, роздягається перед ним в Овальному кабінеті Білого дому.

Фото: vladtime.ru.