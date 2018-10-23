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Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня, радить звернути увагу на здоров’я, а також направити активність на творчі справи.

Гороскоп

Гороскоп на 23 жовтня публікує Telegram-канал Astro.Expert.

День сприяє активному проведенню часу. Добре займатися своїм здоров’ям, включано з фізичними навантаженнями, початком лікування хвороб, а також процедурами, спрямованими на поліпшення самопочуття.

Вельми вдало можуть пройти навчальні заходи. Активність бажано направляти на творчі справи.

Сьогодні є ймовірність бути емоційно сприйнятливими до того, що відбувається, будь-яке різке слово здатне образити.

Бажано з розумінням поставитися до почуттів співрозмовників і за можливості не спілкуватися на конфліктні теми чи з конфліктними людьми.

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Якщо хочеться відпочити від справ, то активний відпочинок кращий за пасивний. Заняття творчістю можуть принести задоволення.

Несприятливо: надягання нового одягу та прикрас, стрижка волосся, підстригання нігтів, початок подорожі.

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