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Майже 2,5 тис. років. На дні Чорного моря знайшли унікальне судно

Група британських археологів виявила на дні Чорного моря грецький торговий корабель, вік якого становить 2400 років.

Грецький корабель на дні Чорного моря

Давньогрецьке судно датоване 400 роком до н.е. і знаходиться практично в ідеальному стані, пише NDTV.

Його знайшли на глибині більше 2 км, довжина корабля сягає 23 метрів.

Вода на цій глибині не містить кисню, а це означає, що органічний матеріал може зберігатися протягом тисяч років.

Але піднімати його з дна не планують.

За словами вчених, унікальність цієї знахідки в тому, що раніше подібні кораблі можна було побачити лише на стародавніх вазах.

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Раніше Факти ICTV писали, що в болотистій місцевості Данії археологи знайшли останки стародавніх воїнів після запеклої битви, датованої першим століттям нашої ери.

Фото: eu.greekreporter.com

Відео: Mahaveer Meena

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