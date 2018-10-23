Група британських археологів виявила на дні Чорного моря грецький торговий корабель, вік якого становить 2400 років.

Давньогрецьке судно датоване 400 роком до н.е. і знаходиться практично в ідеальному стані, пише NDTV.

Його знайшли на глибині більше 2 км, довжина корабля сягає 23 метрів.

Вода на цій глибині не містить кисню, а це означає, що органічний матеріал може зберігатися протягом тисяч років.

Але піднімати його з дна не планують.

За словами вчених, унікальність цієї знахідки в тому, що раніше подібні кораблі можна було побачити лише на стародавніх вазах.

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Раніше Факти ICTV писали, що в болотистій місцевості Данії археологи знайшли останки стародавніх воїнів після запеклої битви, датованої першим століттям нашої ери.

Фото: eu.greekreporter.com

Відео: Mahaveer Meena