Влітку 2019 року опублікують 2 невиданих розповіді американського письменника Ернеста Хемінгуея.
Невидані розповіді американського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Ернеста Хемінгуея опублікують влітку 2019 року, повідомляє Associated Press.
Розповіді Монумент і Країна індіанців та армія білих увійдуть до нового видання роману По кому подзвін.
Також у спеціальному виданні з’явиться розповідь Кімната на стороні саду, яка була невідома серед читачів, доки її не опублікував журнал Strand Magazine.
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До слова, легендарний музикант Пол Маккартні заявив, що збирається випустити дитячу книгу.
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