Влітку 2019 року опублікують 2 невиданих розповіді американського письменника Ернеста Хемінгуея.

Невидані розповіді американського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Ернеста Хемінгуея опублікують влітку 2019 року, повідомляє Associated Press.

Розповіді Монумент і Країна індіанців та армія білих увійдуть до нового видання роману По кому подзвін.

Також у спеціальному виданні з’явиться розповідь Кімната на стороні саду, яка була невідома серед читачів, доки її не опублікував журнал Strand Magazine.

Читайте: Що почитати у відпустці: 10 найцікавіших книг і рейтинг творів від ведучих ICTV

До слова, легендарний музикант Пол Маккартні заявив, що збирається випустити дитячу книгу.