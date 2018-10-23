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У 2019 році опублікують невидані розповіді Хемінгуея

Влітку 2019 року опублікують 2 невиданих розповіді американського письменника Ернеста Хемінгуея.

Ернест Хемінгуей

Невидані розповіді американського письменника, лауреата Нобелівської премії з літератури Ернеста Хемінгуея опублікують влітку 2019 року, повідомляє Associated Press.

Розповіді Монумент і Країна індіанців та армія білих увійдуть до нового видання роману По кому подзвін.

Також у спеціальному виданні з’явиться розповідь Кімната на стороні саду, яка була невідома серед читачів, доки її не опублікував журнал Strand Magazine.

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До слова, легендарний музикант Пол Маккартні заявив, що збирається випустити дитячу книгу.

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