У компанії Apple пояснили, що ж означають букви у назвах моделей iPhone.

Віце-президент з маркетингу компанії Apple Філ Шиллер заявив, що букви у назвах останніх моделей айфонів – XS і XR – не значать нічого, пише Engadget.

– Я люблю машини та речі, які мають швидкість, а R та S є буквами, які використовуються у назвах спорткарів, які є дійсно унікальними, – сказав він.

The Verge згадало, що Apple давала пояснення назв своїх моделей всього кілька разів. На презентації iPhone 3GS в 2009 році Шиллер заявив, що буква S означає “speed” (“швидкість”).

А після виходу в 2011 році iPhone 4S, який вперше був оснащений голосовим помічником Siri, гендиректор Apple Тім Кук сказав, що на цей раз S розшифровується як Siri.

Букви у назві iPhone SE, що вийшов у 2016 році, знову розшифрував Філ Шиллер – вони означають “Special Edition” (“спеціальна версія”).

Нагадаємо, що показала компанія Apple минулого презентації.

Фото: Jack Taylor/Getty Images