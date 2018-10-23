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Віряни створили “Pokemon Go”, де потрібно шукати Христа та апостолів

Католицька організація Fundación Ramón Pané створила гру в доповненій реальності, яка за принципом роботи нагадує Pokemon Go.

Додаток називається Follow JC Go. Він безкоштовний.

У ньому треба шукати не лише Ісуса, але й інших видатних персонажів Біблії, пророків, святих і християн, щоб зібрати команду Євангелізації або eTeam, повідомляє platfor.ma.

У грі можна виконувати індивідуальні або групові місії, спілкуватися з іншими геймерами-католиками і ходити на офлайн-зустрічі на релігійну тематику.

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Нагадаємо, Sony анонсувала нову консоль PlayStation Classic.

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