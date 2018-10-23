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Захищають від реклами: у США розробили незвичайні окуляри

У США запустили стартап IRL Labs – окуляри, які блокують рекламу для користувача.

Чоловік в окулярах

У США запустили стартап IRL Labs – це окуляри, які захищають користувача від реклами за принципом AdBlock, повідомляє ilenta.com.

Стартап вже зібрав в кілька разів більшу суму, ніж потрібна для розробки.

IRL Labs працюють як звичайні сонцезахисні окуляри, проте мають спеціальне поляризаційне покриття, яке блокує світло LED та LCD екранів.

Вартість новинки складе $50.

Дивіться: Розмовляють і ліплять вареники: диво-роботи на техновиставці в Японії

До слова, фахівці з Boston Dynamics змогли навчити свого робота танцювати під композицію Uptown Funk.

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