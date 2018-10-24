Гороскоп на листопад прогнозує, що удача супроводжуватиме Скорпіонів, Стрільців, Раків і Терезів.

Листопад 2018 буде непростим місяцем для більшості знаків зодіаку. Їх накриють негативні емоції стосовно інших людей і самих себе.

Експерти радять стримувати себе і налаштуватися на позитив, незважаючи на дощову погоду і осінню хандру.

Але є чотири знаки зодіаку, яким особливо пощастить у листопаді.

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Першим щасливчиком листопада астрологи назвали Скорпіона.

Нарешті вирішаться його давні проблеми, в тому числі фінансові.

Представникам цього знака радять не боятися змін – всі вони дійсно будуть на краще.

У листопаді Скорпіони можуть сміливо ризикувати, адже двері везіння будуть відкритими для всіх сфер життя.

Другим фаворитом місяця названо Стрілеця.

Вони нарешті прислухаються до своїх бажань і перестануть відкладати на потім виконання мрії, які в останній осінній місяць можуть запросто здійснитися.

На третьому місці “удачі” в листопаді – Раки.

Холодний листопад обіцяє Ракам приємні подарунки, проте, щоб їх отримати їм варто вийти “в люди” і не боятися ризикувати.

І замикають список щасливчиків листопада Терези.

Всі головні труднощі 2018 року для представників цього знаку вже позаду.

Удача знайде Терезів там, де вони цього зовсім не чекають.

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