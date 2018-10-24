Гороскоп на сьогодні, 24 жовтня, радить скористатися можливістю зробити що-небудь для бажаних змін у майбутньому.

Гороскоп на 24 жовтня публікує Telegram-канал Astro.Expert.

День не сприяє пасивному проведенню часу.

Сьогодні той час, коли добре починати кроки в напрямках, в яких хочеться просування, змін.

Сприятливо займатися оздоровленням, але планові хірургічні втручання сьогодні небажані.

Доречні дії, які допоможуть вам піднятися на інший рівень (не тільки в кар’єрі).

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Навчання, пізнання нового, підвищення кваліфікації — все розпочате сьогодні допоможе вам в майбутньому. Добре спілкуватися з однодумцями, а також є шанс налагодити відносини в напружених зв’язках.

Може вдаватися партнерське спілкування — взаємодія заради командних інтересів.

Рутинні справи і пов’язане з важким емоційним переживанням краще відкласти на інший день. Дуже сприятливо зайнятися духовними практиками.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас.

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