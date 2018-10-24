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Гості не прийшли: фото самотнього хлопчика з дня народження стало вірусним

У Тусоні (штат Арізона, США) до 6-річного хлопчика Тедді ніхто не прийшов на день народження.

Про це повідомляє Fox 10.

Тедді запросив на день народження 32 однокласника, але на вечірку ніхто не прийшов.

Знімок засмученого хлопчика за столом у кафе набрав вірусну популярність. Його побачили в місцевій баскетбольній команді Фінікс Санз, яка виступає в НБА, і запросили дитину і його сім’ю відсвяткувати з тисячами фанатів на матчі команди.

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Аналогічну пропозицію Тедді отримав від місцевого футбольного клубу Фінікс Райзінг.

Мати дитини розповіла, що свято перенесли на два тижні через те, що його батько працює на Алясці.

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Гості не прийшли: фото самотнього хлопчика з дня народження стало вірусним / 2 фотографии

Напередодні батьки однокласників обіцяли прийти, але так ніхто і не з’явився.

До слова, у США 68-річний мільйонер з Флориди Марк Елалуф запросив двох стриптизерок, щоб вони привітали з днем народження його 12-річного сина.

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