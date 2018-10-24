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Майже $1,6 млрд – у США зірвали рекордний джек-пот

Житель американського штату Південна Кароліна виграв у лотерею Mega Millions майже $1,6 млрд.

Долар

Організатори лотереї підтвердили, що лише один квиток виявився виграшним.

Проте поки невідомо, хто саме придбав виграшний квиток.

Зазначається, що цей джек-пот значно перевищив минулий рекордний виграш у $656 млн – у березні 2012 року.

Лотерея Mega Millions діє у 44 штатах, вартість квитка – $2, а ймовірність зірвати джек-пот складає 1 до 302 мільйонів.

Читайте57-річний трансгендер виграв в лотерею $5,5 млн і став дівчинкою

Нагадаємо, як в США українка виграла в лотерею $5 млн.

Фото: Dreamstime

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