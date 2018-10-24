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Погода в Україні на сьогодні, 24 жовтня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 24 жовтня, буде похмурою і дощовою.

Прогноз погоди на сьогодні дає Укргідрометцентр.

Так, у центрі країни очікується +6…+8°С, дощ.

На півночі прогнозується +5…+7°С з опадами у вигляді дощу.

На сході країни буде від +9 до + 14°С, на півдні прогнозується від +12 до +17°С у Херсонській області.

А на заході України очікуються низькі температури з мокрим снігом – +5…+7°С.

Читайте: Заморозки і мокрий сніг: прогноз погоди на листопад

Нагадаємо, якою буде погода на тиждень в Україні.

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