Факти ICTV зібрали найкрасивіші та найсмачніші рецепти, які допоможуть прикрасити будь-який стіл на Хелловін.

31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін. В Україні це свято нове, але вже стало одним з улюблених.

Хелловін можна відзначати, відправившись на вечірку у тематичному костюмі або ж вдома. Для святкового столу можна скласти незвичайну сервіровку і цікаво прикрасити страви.

Факти ICTV пропонують кілька варіантів простих, але водночас оригінальних страв.

Нашестя мумій

Нашестя мумій – це сосиска у тісті, яка оригінально виглядатиме на святковому столі. Головне, що готувати їх – елементарно.

Інгредієнти:

1 упаковка листкового тіста (450 г);

10-15 сосисок;

2 ст. л. кетчупу;

гвоздика

Листкове тісто дістаємо з морозилки, чекаємо розморожування. Розгортаємо, додатково злегка розкатуємо. Змащуємо кетчупом. Ріжемо на довгі смужки завширшки 1 – 1,5 см. Очищену сосиску обмотуємо тестом по спіралі. Вгорі залишаємо проріз для очей. Викладаємо сосиски на деко, застелене папером для випічки, в прорізи вставляємо очі (бутони гвоздики). Випікаємо при температурі 180 градусів 20-30 хвилин.

Cпагеті Вампір

Спагеті приготувати ще простіше. Вся сіль в оздобленні!

Інгредієнти:

Паста – 200 г

Свіжі помідори – 2 шт

Томатна паста – 3 ст. л

Вода – чашка

Часточки часнику-3 шт

Сіль, перець – за смаком

Цукор – 25 г

Моцарела, оливки для прикраси

Зваріть пасту аль денте у підсоленій воді. Помідори бланшуйте, поріжте дрібними кубиками. Томатну пасту розбавте у воді. Розігрійте масло в товстостінній сковороді, додайте розчавлений і порубаний часник, сіль і цукор. Як тільки з’явиться характерний запах, додайте розведену водою томатну пасту, дайте закипіти. Перемішайте і готуйте не більше 10 хвилин або поки соус не загусне. В останній момент додайте бланшовані помідори і чорний перець. Дайте закипіти і зніміть з вогню. Викладіть макарони на підігріті тарілки, зверху викладіть томатний соус. Розріжте кульки моцарели і оливки і прикрасьте блюдо у вигляді обличчя вампіра.

Привиди

Смачне тістечко можна прикрасити найпростішим кремом білого кольору (сир, збитий з вершками і цукровою пудрою, наприклад). Шоколадними дропсами або розтопленим шоколадом зробити очі, рот – страшні привиди готові.

Інгредієнти:

200 г чорного шоколаду з максимальним вмістом какао-бобів

200 г горіхів (волоські або мигдаль)

4 яйця

250 г вершкового масла жирністю не менше 82%

150 г сахара

125 г просіяного борошна, змішаного з 0,5 ч. л. розпушувача

20 г какао-порошок

Горіхи крупно рубаємо ножем. На водяній бані топимо шоколад і масло. Змішуємо яйця з цукром до однорідної маси. Вливаємо яєчно-цукрову суміш в шоколадну масу. Змішуємо борошно з розпушувачем і какао. З’єднуємо всі продукти і заливаємо у форму 20х20 сантиметрів. Випікаємо 35 хвилин при температурі 175 градусів.

Пальці відьми

Цю страву можна вже назвати класикою хелловінського столу. Печиво з мигдалем – страшно смачно!

Інгредієнти:

250 г борошна

30 г мигдального борошна

100 г вершкового масла

100 г цукру

1 яйце

цедра 1 лимона

1 ч. л. розпушувача

щіпка солі

20 шт. неочищеного мигдалю

конфітюр полуничний

1. Просіяти борошно з розпушувачем і сіллю.

2. Додати мигдальне борошно, вершкове масло, яйце, цукор, цедру лимона і замісити гладке однорідне тісто.

3. Розділити тісто на 20 рівних частин. Сформувати з тіста пальці.

4. В місцях згину зробити надрізи ножем або зубочисткою. Притисніть один мигдаль на кінець кожного печива, щоб надати йому вигляд нігтя.

5. Викласти печиво на деко з пергаментом, основу кожного пальця змастити конфітюром і випікати в розігрітій до 180°С духовці 15-20 хвилин.

Фарширований перець Джек

Перці – відмінний аналог для хелловінського гарбуза.

Інгредієнти:

Солодкий перець 6 штук

Змішаний фарш 300 г

Рис 2 склянки

Консервована квасоля 1 банку

Томатний соус з чилі 200 г

Сіль за смаком

Перець чорний мелений за смаком

Сир Едам за смаком

Рослинна олія 1 столова ложка

Підготувати перці. Зрізати верхню частину як кришечку, відкласти. Очистити від насіння. Вирізати гострим ножем очі, ніс і рот. Потім варити в киплячій воді 2-3 хвилини. Дати охолонути. Рис промити і відварити до готовності. У глибокій сковороді розігріти олію, потім обсмажити фарш до відсутності червоних місць. Додати сіль, перець, спеції за смаком. Додати в фарш квасолю, попередньо виливши рідину з банки. Як слід перемішати і тушкувати 5 хвилин. Додати в суміш соус, перемішати, накрити кришкою і тушкувати 5 хвилин. Додати в суміш рис, перемішати, тушкувати під кришкою пару хвилин на маленькому вогні. У кожен перець покласти приблизно 2 ложки отриманої суміші (що не варто класти занадто багато), потім додати тертий сир (краще брати тверді сорти). Накрити перці кришечками, поставити на деко і запікати близько 12 хвилин на 180 градусах.

Раніше Факти ICTV писали, що не можна робити на Хелловін.

Фото: dreamstime.