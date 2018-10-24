Копія легендарного Титаніка відправиться в плавання в 2022 році – через 110 років після краху оригінального лайнера в водах Атлантичного океану.

Про це повідомляє CBS News.

За задумом австралійською компанії Blue Star Line, Титанік-2 пройде по тому маршруту, який повинен був пройти перший Титанік, – з Саутгемптона (Велика Британія) у Нью-Йорк (США).

Рейс триватиме два тижні.

Магнат Клайв Малмер, який фінансує Blue Star Line, повідомив MSN, що у лайнера будуть такі самі салони і кабіни, але сучасні засоби безпеки, навігаційні методи і технології XXI століття.





У 2022 гoду Tитaнік-2 спустять на воду і він відправиться у той самий peйc / 3 фотографии

Відзначається також, що пасажири Титаніка-2 зможуть одягтися у костюми, що відповідають епосі оригінального лайнера, щоб відчути атмосферу першого рейсу.

Шлюпки розраховані на всіх 2 435 пасажирів і 900 членів екіпажу.

На задум планується витратити $500 млн.

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Нагадаємо, режисер Титаніка вирішив багаторічний спір фанатів.

Фото: Stalkers