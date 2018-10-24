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У сервісах Apple сталися масові збої

Сьогодні деякі системи компанії Apple працювали некоректно.

Сьогодні в системах компанії Apple сталися збої. Користувачі масово скаржилися на проблеми в роботі сервісів, повідомляють Букви.

Проблема була в швидкості роботи хмарного зберігання iCloud, зокрема календар, замітки, пошта, нагадування, контакти, повідомлення.

Також проблеми в роботі спостерігалися таких сервісах як Фото, Back to My Mac, Find My Friend, і Mail Drop.

Коментарів від компанії не надходило, проте робота сервісів налагодилася.

Читайте: В Apple розшифрували букви моделей iPhone

До слова, компанія Apple купила додаток для розпізнавання музики Shazam.

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