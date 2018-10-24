Сьогодні деякі системи компанії Apple працювали некоректно.
Сьогодні в системах компанії Apple сталися збої. Користувачі масово скаржилися на проблеми в роботі сервісів, повідомляють Букви.
Проблема була в швидкості роботи хмарного зберігання iCloud, зокрема календар, замітки, пошта, нагадування, контакти, повідомлення.
Також проблеми в роботі спостерігалися таких сервісах як Фото, Back to My Mac, Find My Friend, і Mail Drop.
Коментарів від компанії не надходило, проте робота сервісів налагодилася.
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До слова, компанія Apple купила додаток для розпізнавання музики Shazam.
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