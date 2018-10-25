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Чоловікам заборонено: на Майорці відкривають готель для жінок

На острові Майорка в Іспанії відкриють готель для жінок. Чоловікам вхід сюди буде повністю заборонений.

У місті Порто-Крісто на іспанському курортному острові Майорка планують відкрити перший готель для жінок, пише The Sun.

Чотиризірковий готель Som Dona Women Only мережі Som Hotels вміщатиме 39 номерів.

При цьому постояльцями закладу зможуть стати тільки жінки, що досягли 18 років.

За словами рецензента готелю Енні Беннетт, готель розрахований на жінок, які хочуть почуватися комфортно та безпечно в жіночому просторі.

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У готелі буде здорова кухня, оздоровчий центр, басейн, лаундж та унікальна атмосфера.

Номер у готелі можна забронювати з квітня 2019 року. Ціни стартують від €72.

Ми вже писали про те, що в місті Пальма-де-Майорка заборонили здавати квартири туристам в оренду.

Фото: Syda Productions/Dreamstime

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