У Нідерландах діє ціла культура правильної економії. Голландці не соромляться збирати акційні листівки та ходити до магазину зі своїм пакетом.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місці.

Нідерландці звикли носити із собою пакет, аби не купувати кожного разу новий. Крім того, вони зберігають акційні листівки магазинів і різноманітні бонусні карточки.

Також голландці відстежують так звані щасливі години у кафе та магазинах.

Важливо знайти, де дешевше той чи інший продукт. Наприклад, фрукти, овочі, рибу вигідніше брати на ринках чи ярмарках. А от побутову хімію та крупи – краще купувати в супермаркеті. Особливо, в дні спеціальних акцій, про які пишуть у місцевих газетах.

У Нідерландах навіть є день короля, у який усі продають непотрібні речі. Це допомагає позбутися непотребу та заробити грошей.

Релігія нідерландців також на боці економії. До XVII століття тут сповідували католицизм. Після ж, місцеві перейшли в іншу віру – одну з течій протестантської церкви – кальвінізм.

Одна з головних основ цієї релігії – помірність в усьому. Тут багаті люди не хизуються своїми статками.

Раніше Факти ICTV писали, як спланувати свій бюджет і скільки можна зекономити.

Фото: unsplash.