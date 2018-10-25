PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Економити – не соромно: секрет багатства голландців/

Економити – не соромно: секрет багатства голландців

У Нідерландах діє ціла культура правильної економії. Голландці не соромляться збирати акційні листівки та ходити до магазину зі своїм пакетом.

Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місці.

Нідерландці звикли носити із собою пакет, аби не купувати кожного разу новий. Крім того, вони зберігають акційні листівки магазинів і різноманітні бонусні карточки.

Також голландці відстежують так звані щасливі години у кафе та магазинах.

Читайте: Правильна економія: що робити, аби завжди мати гроші - поради

Важливо знайти, де дешевше той чи інший продукт. Наприклад, фрукти, овочі, рибу вигідніше брати на ринках чи ярмарках. А от побутову хімію та крупи – краще купувати в супермаркеті. Особливо, в дні спеціальних акцій, про які пишуть у місцевих газетах.

У Нідерландах навіть є день короля, у який усі продають непотрібні речі. Це допомагає позбутися непотребу та заробити грошей.

Релігія нідерландців також на боці економії. До XVII століття тут сповідували католицизм. Після ж, місцеві перейшли в іншу віру – одну з течій протестантської церкви – кальвінізм.

Одна з головних основ цієї релігії – помірність в усьому. Тут багаті люди не хизуються своїми статками.

Раніше Факти ICTV писали,  як спланувати свій бюджет і скільки можна зекономити.

Фото: unsplash.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Житло в Амстердамі
Життя в Амстердамі: як купити житло і ціни
Авто висланого Нідерландами офіцера РФ видало його причетність до ГРУ
Європа і США довели провал російської розвідки. Як ГРУ прокололося у Нідерландах
Єнс Столтенберг
Відповідь НАТО на підготовку РФ кібератак у Європі
РФ спробувала вкрасти файли справи MH17: Нідерланди вислали чотирьох ГРУшників 
Правильна економія: що робити, аби завжди мати гроші – поради
У Нідерландах готувався масштабний теракт
У Нідерландах готувався масштабний теракт – затримані 7 підозрюваних
Провина Росії: жорстка заява Австралії та Нідерландів щодо збитого Боїнга
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка