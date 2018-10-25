Сьогоднішній день підходить для активних дій, але не варто починати щось нове.

Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня, публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Зірки радять зайнятися переглядом раніше відкладених справ.

Спонтанність і творчий підхід у справах можуть дати позитивні плоди.

При цьому емоційно день може штовхати на деструктивні дії.

Тому в спілкуванні не варто йти на конфлікти – доречно проявити терпимість.

Можливо, сьогодні не захочеться прислухатися до думки оточуючих, але бажано поважати їх право на свою позицію.

Сьогодні рекомендується зайнятися прибиранням будинку, а потім влаштувати собі будь-які спа-процедури – для очищення організму.

Несприятливо: початок подорожі, надягання нового одягу.

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