Сьогоднішній день підходить для активних дій, але не варто починати щось нове.
Гороскоп на сьогодні, 25 жовтня, публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Зірки радять зайнятися переглядом раніше відкладених справ.
Спонтанність і творчий підхід у справах можуть дати позитивні плоди.
При цьому емоційно день може штовхати на деструктивні дії.
Тому в спілкуванні не варто йти на конфлікти – доречно проявити терпимість.
Можливо, сьогодні не захочеться прислухатися до думки оточуючих, але бажано поважати їх право на свою позицію.
Сьогодні рекомендується зайнятися прибиранням будинку, а потім влаштувати собі будь-які спа-процедури – для очищення організму.
Несприятливо: початок подорожі, надягання нового одягу.
Читайте: Мокрий сніг, холод і сильний вітер. Якою буде погода в Україні на тижні
Ми також публікували ексклюзивний гороскоп на листопад 2018для представників усіх знаків зодіаку.