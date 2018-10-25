Сьогодні, 25 жовтня, компанія Google присвятила анімований дудл дню народження видатного китайсько-американського художника Тайруса Вонга.

Анімований дудл присвячується 108-річчю від дня народження Тайруса Вонга. Також відеоролик присвячується культурній спадщині, яку Вонг залишив після себе.

У відеоролику від Google показується історія життя Вонга, його становлення як художника.

Художник створював не тільки популярні в американській культурі картини, а й мультфільми для студії Волта Діснея Bambi.



Хто такий Тайрус Вонг, якому Google присвятив дудл / 2 фотографии

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Після того, як Вонг залишив роботу аніматора, він став захоплюватися повітряними зміями, яким присвятив велику кількість часу. Про цей аспект життя художника також розповідається в ролику.

Нагадаємо, Google привітав українців дудлом з Днем незалежності.