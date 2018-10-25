Цього року Хелловін припадає на середу, тому українці відзначатимуть свято на вихідних 27-28 жовтня і трохи 31.

Хелловін вже зовсім скоро і зараз саме час визначитися з тим, як провести наймістичнішу ніч.

Цього року ви зможете подивитися виставу, сходити на екскурсію або вирушити в костюмі на справжній бал.

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Також усі охочі можуть взяти участь у Параді зомбі, який пройде в центрі.

Факти ICTV зібрали найкращі заходи Києва на будь-який смак.

Ніч кіно Horror Movies

Фото: Facebook

27 жовтня; 10.30



Циферблат



Квитки: 130 грн

Купити квитки можно тут

Тема – Horror Movies.

27 жовтня в Циферблаті можна буде насолодитися класичними horror stories всіх часів і народів.

У програмі 3 фільми – Кошмар на вулиці В’язів (1984), Омен (1976), Хеллоуїн (1978).

У вартість квитка входить чай, кава, печиво і тости з джемами.

Парад Зомбі

Фото: Facebook

27 жовтня; 10.30

Метро Золоті ворота

27 жовтня натовпи “мертвих” людей пройдуть вулицями Києва.

Близько півтисячі зомбі, примари, культові персонажі з хоррорів і інша нечисть йтиме вулицями міста, і тільки ті, що вижили і озброєні саморобною зброєю дадуть їм відсіч.

Екскурсія до Будинку барона



Фото: kiev-code.com.ua

28 жовтня; 10.30



Вул. Ярославів вал, біля пам’ятника Ярославу Мудрому



Квитки: 150 грн

Купити квитки можно тут

Будинок Барона на Ярвалу — легендарне місце, повне таємниць. Напередодні Хелловіна — найкращий час, щоб відкрити для себе деякі з них, та ще й у відповідній компанії. Під час цієї екскурсії ви побачите: божевільне планування кімнат Замку Барона; неймовірний контраст розкішної ліпнини і старих радянських люстр; фірмовий знак будинку — дивовижні каміни, біля яких колись сидів Барон. А крім цього дізнаєтеся: чому цей середньовічний замок з’явився саме в Києві; що пов’язує будинок Барона з Панамським каналом; в чому потребували і про що мріяли мільйонери в минулому столітті.

Halloween у Феофанії

Фото: Facebook

28 жовтня. 13.00

Феофанія

Квитки: 30 грн

Організатори підготували для всіх учасників цікаву програму.

13:00-18:50 – Анімаційна програма У країні Хелловін, розваги для всієї родини із Графом Дракулою та Королевою Ночі.

13.00-18:30 – Діджей-чародій.

13.00-18:00 – Пророцтва Аліси у Країні Гуляндії (Гадання мага та ворожки).

16.00 – Виступ іллюзіоніста.

16.30 – Святкова дискотека навколо вогнища.

17.00 – Конкурс на найкращу композицію з хеловінського гарбуза.

18.00 – Конкурс на найкраще хеловінське вбрання.

19.00 – Вогняне шоу.

9.00-21.00 – Смачна кухня, мангал-меню, корисні та смачні напої, солодощі.

Дуже страшна екскурсія



Фото: Facebook

28 жовтня; 14.00



Метро Хрещатик



Квитки: 100 грн

Купити квитки можно тут



Київ — столиця, що таїть в собі чимало загадкових місць. Під час прогулянки по Хрещатику можна побачити деякі з них, відкрити для себе невідому, темну сторону київських вулиць і будівель.

Ви дізнаєтеся, в яких будинках живуть привиди, де водяться перевертні, в якому саме місці знаходиться перехід в потойбічний світ. Особливо така прогулянка сподобається прихильникам містичних історій, і всім, хто хоче дізнатися про місто Київ нові і цікаві факти.

Святою ніччю



Фото: newtheatre.kiev.ua

29 жовтня; 19.00



Новий драматичний театр на Печерську



Квитки: 130 грн

Купити квитки можно тут

Постановка за мотивами знаменитих творів Антона Чехова: Святої ночі, Княгиня, Єгер, Вірочка, На підводі. Головна тема вистави — любов — почуття містичне і незрозуміле. Герої цієї історії — люди-шукачі. Вони йдуть дорогами, сплавляються річками, а разом з тим — шукають любов, щастя і сенс свого існування.

STAND-UP Halloween



Фото: Facebook

30 жовтня; 20.00



Caribbean Club



Квитки: 150 – 400 грн

Купити квитки можно тут

Страшно смішний концерт до Дня Всіх Святих. 1 вечір, 1 сцена, 5 супер-комиків. Цього вечора на сцені вас розважатимуть: Максим Кравець — автор і актор гумористичного проекту #шоуюри, фіналіст проекту Комік на мільйон; Андрій Бережко — учасник проекту Сomedy Батл і Відкритий мікрофон на ТНТ; переможець Розсміші коміка і учасник ТБ-проекту Ліга Сміху; Святослав Марченко — учасник Cherkasy stand-up club, Stand-up.UA, Лабораторія гумору, Lviv City Stand Up, автор телевізійних гумористичних проектів України; Кирило Мазур — наймолодший комік в Україні, двічі переможець шоу Розсміші коміка і Бекир Мамедов — ще один переможець безлічі гумористичних шоу.

Підпільний Стендап: XL. Halloween Edition



Фото: Facebook

30 жовтня; 20.00



Будинок Кіно



Квитки: 150 – 350 грн

Купити квитки можно тут



Одна з найбільших подій України в жанрі стендап-комедії, розмах якої здивує і порадує. Крім смішного і зухвалого матеріалу від кращих київських коміків, на глядачів чекає кілька годин справжньої комедійної імпровізації, жарти будуть народжуватися просто на сцені, а теми для них оберуть самі глядачі. На сцені: Настя Дерська — переможниця шоу Розсміши Коміка і фестивалю Internatoinal StandUp Comedy Week in KIEV; Антон Тимошенко — абсолютний переможець шоу Розсміши Коміка; Дядя Женя — найстаріший стендап-комік Києва; Сергій Липко — двічі переможець шоу Розсміши Коміка; Макс Вишинський — сценарист комедійних шоу і серіалів; Андрій Щегель — самий лисий і скандальний комедіант столиці.

Halloween: Бал у Воланда



Фото: Facebook

31 жовтня; 20.00



Д12



Квитки: 700 – 3000 грн

Купити квитки можно тут

Наймасштабніша містична вечірка сезону — Бал Сатани за мотивами булгаківського Майстра і Маргарити. Тих, хто наважиться її відвідати, чекають: 1100 метрів містичного простору для танців, розваг і незабутніх вражень; костюмований бал для найсміливіших; сеанс чорної магії від Воланда і його свити; фудкорт в стилі ресторану для членів Массоліта; шоу-балет грішниць; вибір королеви Бала; авторські Коктейлі від Майстра і Азазелло; фотозони з містичними сюжетами, DJ-шабаш до ранку і багато інших сюрпризів від Булгакова.

Раніше Факти ICTV писали, що не можна робити на Хелловін.