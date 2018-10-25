Xiaomi представила у Пекіні новий флагман Mi MIX 3. Його головною особливістю став магнітний механізм, що дозволяє зрушити безрамковий дисплей вниз, оголивши фронтальні камери.

Xiaomi Mi MIX 3 отримав топові характеристики і революційний дизайн, пише The Verge.

Так, зрушенням екрану можна запускати додаток для зйомки, приймати вхідні дзвінки та відкривати будь-який фірмовий сервіс.

У налаштуваннях також можна обрати звуковий ефект, який буде доповнювати цей рух. За заявою виробника, магнітний механізм легко витримає 300 000 циклів розкриття і закриття.

Екран Mi MIX 3 має діагональ 6,39 дюйма. У ньому використовується OLED-матриця зі співвідношенням сторін 19,5:9 і роздільною здатністю 2 340×1. 080 пікселів. Дисплей займає 93,4% площі всієї фронтальній панелі.

Для селфі передбачено дві камери: основна на 24 Мп з сенсором Sony IMX576 і додаткова на 2 Мп. Остання призначена для виміру глибини різкості і розмиття фону.

Деякі фахівці вже заявили, що новинка знімає краще, ніж флагман Huawei P20 Pro, який поки лідирує за якістю знімків.

За продуктивність Mi MIX 3 відповідає восьміядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 з підтримкою мереж 5G. Об’єм оперативної пам’яті – до 10 ГБ, вбудованої – до 256 ГБ. Ємність акумулятора становить 3 850 мАг.

Читайте: В Apple розшифрували букви моделей iPhone

Смартфон буде доступний у синьому, чорному і зеленому кольорах. Корпус керамічний. Ціни такі:

6 ГБ + 128 ГБ – 3 299 юанів (≈ 13 450 гривень);

8 ГБ + 128 ГБ – 3 599 юанів (≈ 14 700 гривень);

8 ГБ + 256 ГБ – 3 999 юанів (≈ 16 300 гривень).

Нагадаємо, Xiaomi Mi 8 Lite почнуть продавати з України.