У 2017 році Україну відвідали 14,23 млн туристів, що на 6,7% більше, ніж роком раніше.

При цьому Україна заробила за них $1,261 млрд, що становить лише 0,2% доходів від туризму в європейських країнах, йдеться у звіті Всесвітньої туристичної організація при ООН (UNWTO).

Для порівняння – Європа заробила на туристах за той же період $519,232 млрд.

За даними звіту, найбільше грошей в 2017 році туристи витратили у США ($210,7 млрд), Іспанії ($68 млрд) і Франції ($60,7 млрд).

В першу десятку також потрапили Таїланд, Великобританія, Італія, Австралія, Німеччина, Макао (Китай) і Японія.

Загальний дохід всіх країн світу від туризму склав $1,34 трлн, що на 5% більше, ніж за попередній рік.

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