Сьогодні себе можна присвятити творчій діяльності. Легко вдаватимуться повсякденні справи: приготування їжі, прибирання.
Гороскоп на сьогодні, 26 жовтня, публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Комунікації сьогодні, скоріше, будуть не на висоті, тому важливі переговори по можливості варто відкласти, так само як і великі фінансові операції. Важливі придбання теж краще перенести на інший день.
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Існує ймовірність, що техніка і засоби комунікації будуть давати збій.
Не буде зайвим знайти час для активного відпочинку. Вечір варто провести у спокійній обстановці.
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