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Гороскоп на сьогодні, 26 жовтня

Сьогодні себе можна присвятити творчій діяльності. Легко вдаватимуться повсякденні справи: приготування їжі, прибирання.

Гороскоп на сьогодні, 26 жовтня, публікує Telegram-канал Astro.Expert.

Комунікації сьогодні, скоріше, будуть не на висоті, тому важливі переговори по можливості варто відкласти, так само як і великі фінансові операції. Важливі придбання теж краще перенести на інший день.

Читайте: 4 знаки зодіаку, яким пощастить в листопаді

Існує ймовірність, що техніка і засоби комунікації будуть давати збій.

Не буде зайвим знайти час для активного відпочинку. Вечір варто провести у спокійній обстановці.

Ми також публікували ексклюзивний гороскоп на листопад 2018для представників усіх знаків зодіаку.

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