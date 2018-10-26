31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін – свято, яке наповнене містикою, магією і загадками.
По більшості закладів планети прокотиться хвиля маскарадів, для яких багато хто вже давно підшукав собі костюми.
Незважаючи на те, який костюм ви для себе оберете – вампіра, відьми, зомбі – для завершення образу вам знадобиться відповідний макіяж.
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Факти ICTV вирішили допомогти вам визначитися з вибором макіяжу на Хелловін у домашніх умовах.
Для того щоб зробити макіяж вдома вам знадобиться:
– фарба для гриму (аквагрим);
– косметика – туш для вій, тональний крем, пудра, тіні для очей, рум’яна, помада;
– накладні вії;
– кольорові лінзи для очей;
– перука або кольорова пастель для фарбування волосся.
Відзначаєте Хелловін?
- Ні, я ж віруючий 36%, 255 votes255 votes 36%36%
- Іду на вечірку 26%, 186 votes186 votes 26%26%
- Піду налякаю сусіда 17%, 122 votes122 votes 17%17%
- Так, уже кілька днів 12%, 84 votes84 votes 12%12%
- Я вже у костюмі 9%, 62 votes62 votes 9%9%
Наречена Франкенштейна:
Зшита жінка з фрагментів мертвих тел… Моторошно і оригінально.
Цей образ бере початок з однойменного фільму жахів 1935 року. Класика так би мовити.
Зламана лялька:
Один з нескладних і оригінальних образів. Ляльковість обличчя виглядає дуже красиво, незвично і страшно. Ніяких бородавок і сірої шкіри – тільки невеликі тріщинки…
Для втілення будуть потрібні накладні вії і милі бантики.
Образ зомбі:
На одній половині обличчя виконується звичайний макіяж з яскравою помадою, ідеальним тоном обличчя, а на іншій стороні виконується макіяж зомбі. Виглядає круто!
Образ вампірші:
Швидше за все це є найпростішим і найпопулярнішим образом. Знаходьте накладні зуби з іклами, яскраво-червону помаду, білосніжну пудру – ваш образ готовий.
Також можна виділити вилиці коричневим кольором і зробити яскраві стрілки, доповнивши накладними віями.
Образ відьми:
Тут є 2 варіанти, і ваш вибір залежить від того, як ви собі уявляєте відьму. Це може бути відьма із зеленою шкірою, величезним носом і бородавкою або ж сексуальна відьма з блідою шкірою і лукавим поглядом. У будь-якому випадку, вдома можна зробити обидва варіанти.
Образ Харлі Квінн:
Після виходу Загону самогубців неймовірно популярним образом стала дівчина Джокера і просто красуня Харлі Квінн. Якщо ви хочете сучасний образ, тоді обов’язково запасіться синьо-червоними тінями.
Образ Білої Королеви:
Ще один популярний образ, який з’явився після виходу фільму Аліса в Задзеркаллі. На щастя, ми знайшли відео, яке доступно розповість і покаже, як перевтілитися в героїню фільму.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хелловін і скільки він коштуватиме.