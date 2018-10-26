31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін – свято, яке наповнене містикою, магією і загадками.

По більшості закладів планети прокотиться хвиля маскарадів, для яких багато хто вже давно підшукав собі костюми.

Незважаючи на те, який костюм ви для себе оберете – вампіра, відьми, зомбі – для завершення образу вам знадобиться відповідний макіяж.

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Факти ICTV вирішили допомогти вам визначитися з вибором макіяжу на Хелловін у домашніх умовах.

Для того щоб зробити макіяж вдома вам знадобиться:

– фарба для гриму (аквагрим);

– косметика – туш для вій, тональний крем, пудра, тіні для очей, рум’яна, помада;

– накладні вії;

– кольорові лінзи для очей;

– перука або кольорова пастель для фарбування волосся.

Відзначаєте Хелловін? Ні, я ж віруючий 36%, 255 votes 255 votes 36% 36%

Іду на вечірку 26%, 186 votes 186 votes 26% 26%

Піду налякаю сусіда 17%, 122 votes 122 votes 17% 17%

Так, уже кілька днів 12%, 84 votes 84 votes 12% 12%

Я вже у костюмі 9%, 62 votes 62 votes 9% 9% Всього голосів: 709 Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Наречена Франкенштейна:

Зшита жінка з фрагментів мертвих тел… Моторошно і оригінально.

Цей образ бере початок з однойменного фільму жахів 1935 року. Класика так би мовити.





Зламана лялька:

Один з нескладних і оригінальних образів. Ляльковість обличчя виглядає дуже красиво, незвично і страшно. Ніяких бородавок і сірої шкіри – тільки невеликі тріщинки…

Для втілення будуть потрібні накладні вії і милі бантики.





Образ зомбі:

На одній половині обличчя виконується звичайний макіяж з яскравою помадою, ідеальним тоном обличчя, а на іншій стороні виконується макіяж зомбі. Виглядає круто!





Образ вампірші:

Швидше за все це є найпростішим і найпопулярнішим образом. Знаходьте накладні зуби з іклами, яскраво-червону помаду, білосніжну пудру – ваш образ готовий.

Також можна виділити вилиці коричневим кольором і зробити яскраві стрілки, доповнивши накладними віями.





Образ відьми:

Тут є 2 варіанти, і ваш вибір залежить від того, як ви собі уявляєте відьму. Це може бути відьма із зеленою шкірою, величезним носом і бородавкою або ж сексуальна відьма з блідою шкірою і лукавим поглядом. У будь-якому випадку, вдома можна зробити обидва варіанти.





Образ Харлі Квінн:

Після виходу Загону самогубців неймовірно популярним образом стала дівчина Джокера і просто красуня Харлі Квінн. Якщо ви хочете сучасний образ, тоді обов’язково запасіться синьо-червоними тінями.





Образ Білої Королеви:

Ще один популярний образ, який з’явився після виходу фільму Аліса в Задзеркаллі. На щастя, ми знайшли відео, яке доступно розповість і покаже, як перевтілитися в героїню фільму.





Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, де взяти костюм на Хелловін і скільки він коштуватиме.