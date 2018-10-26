Останні вихідні жовтня вже на носі! Факти ICTV пропонують кілька цікавих подій, які очікують Київ.

Кияни зможуть потрапити на рок-концерт групи Epolets або загадкових Мачете.

На цих вихідних пройде черговий спектакль Дикого театру Кицюня.

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Також на ВДНГ відбудеться фестиваль технологій VapeReality FEST.

Факти ICTV підготували список найкращих івентів Києва цього вікенду.

Epolets

Фото: Facebook

ATLAS

27 жовтня, 19.00

Вартість квитків: 300-800 грн

Придбати квитки можна тут

Про них говорили, як про майбутнє української рок-музики, і тепер вони збираються стати її сьогоденням. За шість років свого творчого шляху Epolets зіграли понад 400 концертів в Україні та Європі, підкоривши тисячі фанів своєю музикою та потужною енергією живих виступів.

Протягом року вони не давали про себе знати, і тепер настав час для довгоочікуваної зустрічі з шанувальниками. 27 жовтня на сцені ATLAS відбудеться єдиний цього року концерт, на якому Epolets виконають найкращі пісні зі свого чималого доробку, також потішивши слухачів багатьма композиціями.

Мельница

Фото: Facebook

Центр Культури та Мистецтв Національного Авіаційного Університету

27 жовтня, 19.00

Вартість квитків: 490-1490 грн

Придбати квитки можна тут

Відомий фолк-рок-гурт Мельница вже майже два десятиліття тішить шанувальників своєю музикою. Перед тим, як відсвяткувати ювілей, та перегорнути сторінку цілого етапу творчості, вони завітають до Києва, щоб підбити підсумки концертною програмою з найкращих хітів.

Фентезійні та міфічні герої оживають у піснях гурту під звуки арфи, флейт, гітар, барабанів, бубнів, варганів, скрипок та багатьох інших інструментів, що утворюють справді казкове звучання.

Vape Reality FEST

Фото: Facebook

ВДНГ, 3 павільйон

27 жовтня, 10.00

Вхід вільний

VapeReality FEST — це фестиваль технологій, які доводять, що майбутнє вже настало. VR Fest присвячений речам, які нещодавно, проте стрімко увійшли в життя сучасної людини, щоб робити його зручнішим, безпечнішим, більш здоровим та цікавим. Вейпінг, електротранспорт, віртуальна реальність, 3D принтери, і робототехніка — все це є актуальною дійсністю, яка ще недавно здавалась фантастикою. Розвиток цих технологій тільки набрав оберти, і важко навіть уявити, що на нас чекає попереду.

Фестиваль VapeReality FEST трохи підніме завісу майбутньо, щоб ви могли дізнатись про нього першими.

Мачете

Фото: Facebook

Freedom Hall

27 жовтня, 20.00

Вартість квитків: 550-2000 грн

Придбати квитки можна тут

Найзагадковіший гурт країни. Гурт Мачете втілює в своїй програмі Крепче меня держи енергію, що покликана об’єднувати людей. Лідер гурту Моше Пінхас стверджує, що на їх концертах відбуваються дива: після виступів Мачете люди повертаються в світ із зарядом чистої енергії та любові.

Музиканти вірять, що змінюють світ на краще, і роблять це разом зі своїми слухачами. Музика єднає творця та того, хто її сприймає, утворюючи потужний потік, сила якого зростає пропорційно щирості тих, хто в цьому потоці.

Кицюня

Фото: Facebook

Дикий театр

26 жовтня, 20.00

Вартість квитків: 150-500 грн

Придбати квитки можна тут

Патрик – жорстокий і безжалісний вбивця, що тримає у страху всю Ірландію. Він не знає ні пощади, ні сентиментів. Як ураган він мчиться по країні, змітаючи все і всіх на своєму шляху. І є лише одна істота у цілому світі до якої Патрик має справжні почуття. Але з нею стається біда, і під приціл месника-м’ясника потрапляє цілий острів.

Дуже радикальна чорна комедія Кицюня за п’єсою Мартіна Макдонаха Лейтенант з острова Інішмор.

Раніше Факти ICTV підготували перелік заходів жовтня, які безумовно варті уваги.