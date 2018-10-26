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Портрет Едмонда Беламі, створений штучним інтелектом, проданий за $432 тис.

На аукціоні Christie’s за $432 тис. продали картину Портрет Едмона Беламі, створену штучним інтелектом. Це перша подібна робота, продана на великому аукціоні.

Про це повідомили в Chirstie’s.

Спочатку лот оцінювали в $7-10 тис.

Портрет Едмона Беламі входить в серію Сім’я Беламі, створену французьким колективом Obvious за допомогою штучного інтелекту, який вивчив 15 тисяч портретів XIV—XX століть.

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Obvious використовували алгоритм генеративно-змагальної мережі, який передбачає змагання двох нейромереж. Перша мережа, яка переглянула історичні портрети, намагалася створити свою картину; друга мережа повинна була відрізнити її від справжніх.

– Мета — змусити дискримінатор думати, що нові зображення — це справжні портрети. У такому випадку ми і маємо результат, – розповіли в Obvious.

Як пише The Verge, Obvious запозичили (імовірно, значною мірою) код 19-річного художника Роббі Беррата, який відомий створенням творів мистецтва за допомогою нейромереж.

Нагадаємо, картина художника Бенксі самознищилася після того, як її купили за мільйон фунтів на аукціоні Sotheby’s в Лондоні.

Фото: Chirstie’s, Instagram.

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