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Варта очікування – критики про Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 сьогодні з’явилася на прилавках і критики вже назвали її однією з найкращих відеоігор покоління.

Red Dead Redemption 2

Рецензії на Red Dead Redemption 2 з’явилися ще вчора після обіду і всі критики почали розхвалювати її неймовірну увагу до деталей та ігровий процес.

– Red Dead Redemption 2 вдихає нове життя жанр відкритого світу… Незалежно від того, чи берете ви участь в масових перестрілках в салуні або тихо насолоджуєтеся моментом під час риболовлі на озері, все це схоже на частину життя Моргана. Рівень деталізації неперевершений, і це гра, яка хоче, щоб ви подорожували повільно і насолоджувалися цими маленькими деталями. Rockstar прийняла певні ризики в усуненні традиційних ігрових зручностей, але все окупається в зв’язку з кращим досвідом від гри. Red Dead Redemption 2 ставить нову планку в деталях і зануренні, яка триматиметься довгі роки, – написали в PlayStation LifeStyle і поставили відеогрі 10 балів з 10 можливих.

Багато хто назвав Red Dead Redemption 2 найкращою роботою Rockstar не тільки через увагу до деталей, але й завдяки найкращому сюжету з усіх проектів компанії та прекрасним персонажам.

– Red Dead Redemption 2 – унікальна гра про унікальних людей. Сценарій, візуальні ефекти та ігровий процес об’єднані, щоб створити неймовірну відеогру, яка варта очікувань, – пишуть про гру в Gaming Nexus.

В основному, критики вирішили нагородити відеогру “ідеальними” оцінками і зараз її середній бал становить 97/100.

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Звичайно, за таку красу й платити доведеться сповна. Згідно з інформацією на сайті PlayStation Store, доведеться звільнити майже 90 ГБ місця, щоб встановити Red Dead Redemption 2.

Відеогра вже доступна для власників PlayStation 4 та Xbox One, а ось про релізи на ПК ще нічого не відомо. Але варто наголосити, що перша частина Red Dead Redemption так і не з’явилася на комп’ютерах.

До слова, компанія CD Projekt RED продемонструвала 48 хвилин ігрового процесу очікуваної відеоігри Cyberpunk 2077.

Фото: Rockstar Games

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