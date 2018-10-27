Перша половина дня добре підійде для творчих справ.
Гороскоп на сьогодні публікує Telegram-канал Astro.Expert.
Сьогодні краще не проводити великі покупки і серйозні фінансові операції, оскільки є ймовірність необґрунтованих витрат.
– Бажання сьогодні можуть захльостувати, не варто приймати рішення поспішно – навпаки, все кілька разів зважити або навіть перечекати день, – йдеться у повідомленні.
Друга половина дня може бути емоційною, можливі конфліктні ситуації. Не варто починати нічого важливого і нового. Важливі або обов’язкові справи краще запланувати на першу половину дня.
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Увечері краще позайматися спокійними справами, які не збуджують нервову систему.
До слова, Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2018 для представників всіх знаків зодіаку.