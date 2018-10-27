Сьогодні у центрі Києва пройшов парад зомбі.
Про це повідомляє кореспондент Апострофа.
Біля метро Золоті Ворота у столиці зібралося близько сотні учасників зомбі-параду у гримі. Вони одягнені у костюми мертвих черниць, лицарів темряви, зомбі, відьом, привидів та інших містичних персонажів.
Момо, відьми і демони: у Києві пройшов парад зомбі / 8 фотографий
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Нагадаємо, що 31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін – свято, яке наповнене містикою, магією і загадками.
Факти ICTV вирішили допомогти вам визначитися з вибором макіяжу на Хелловін у домашніх умовах.
ФОТО: УНИАН
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