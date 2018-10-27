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Момо, відьми і демони: у Києві пройшов парад зомбі

Сьогодні у центрі Києва пройшов парад зомбі.

Про це повідомляє кореспондент Апострофа.

Біля метро Золоті Ворота у столиці зібралося близько сотні учасників зомбі-параду у гримі. Вони одягнені у костюми мертвих черниць, лицарів темряви, зомбі, відьом, привидів та інших містичних персонажів.

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Момо, відьми і демони: у Києві пройшов парад зомбі / 8 фотографий

Читайте: Куди піти в Києві на Хелловін 2018

Нагадаємо, що 31 жовтня у всьому світі святкуватимуть Хелловін – свято, яке наповнене містикою, магією і загадками.

Факти ICTV вирішили допомогти вам визначитися з вибором макіяжу на Хелловін у домашніх умовах.

ФОТО: УНИАН

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